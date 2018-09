Roma-Stopp hat Folgen für Gossauer Bauern

Alles begann idyllisch. Eine Gruppe Roma fuhr Anfangs Juli mit ihren Wagen auf einem Hof in Ottikon vor und fragte, ob sie sich auf dem Land für einige Tage niederlassen könne. Der Bauer willigte ein, knüpfte dies aber an die Bedingung, dass die Roma am Folgetag auf der Gemeinde eine Bewilligung für ihren Aufenthalt einholen würden. Dies taten die Fahrenden unverzüglich.