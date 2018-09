Mit Globi der Demokratie auf der Spur

«Globi und die Demokratie» heisst das neue Kindersachbuch der bekannten Globi-Wissen-Reihe, das seit dem 12. September im Handel greifbar ist. Darin reist die beliebte Figur Globi anlässlich des 170-Jahr-Jubiläums der Bundesverfassung quer durch die politischen Institutionen der Schweiz – mit der personifizierten Helvetia an ihrer Seite. Der blaue Vogel will von Kindern, Politikern und einem Bundesrat genau wissen, was Demokratie denn eigentlich ist. Er möchte verstehen, was die Schweiz im Inneren zusammenhält.

Globi, der Zeitzeuge

Initiiert wurde dieses Buchprojekt von Moria Zürrer. Sie ist Mitglied der Neuen Helvetischen Gesellschaft Winterthur (NHG). Mit der Idee für dieses Kinderbuches ist Moria Zürrer vor gut einem Jahr auf den Verlag Orell Füssli zugegangen, wo sie bei der Globi-Buch-Verlegerin, Gisela Klinkenberg, schnell auf offene Ohren gestossen ist. Der Verlag holte den Globizeichner Samuel Glättli und den Autor Marc Zollinger mit ins Boot. Marc Zollinger hatte die Idee, Globi mit der Helvetia auf die Reise durch die Landesteile zu schicken. Unterwegs auf dieser Reise haben sich begeisterte Personen angeschlossen, Kinder und Erwachsene wurden getroffen, die einen Beitrag zum Buch leisteten. Das Patronat und Co-Patronat haben die NHG Schweiz und die NHG Winterthur übernommen. Moria Zürrer, Heinz Pantli und Othmar Schärer haben das Buchprojekt als Fachgruppe der NHG Winterthur eng begleitet.

Dieses neuste Globi-Buch wurde innerhalb eines Jahres realisiert. Die Aufgabe von Moria Zürrer während des Entstehungsprozesses bestand unter anderem darin, interessierte Menschen wie Bundesrat Ignazio Cassis für das Projekt zu gewinnen. «Es war erfreulich, wie die angefragten Personen begeistert zugesagt haben und Teil des Buchprojektes geworden sind», sagt Moria Zürrer.

Obwohl das Buch zu einer Kindersachbuchreihe gehört, ist die Lektüre nicht nur etwas für junge Leser: «Für mich ist es ein altersloses Buch für begeisterungsfähige Leser. Erst kürzlich habe ich mit einer älteren Dame gesprochen, die das Buch als eigene Weiterbildung nutzt».

Das Projekt mit der Figur Globi umzusetzen, hat sich die Fachgruppe NHG gewünscht: Denn an die Globi-Bücher erinnert man sich gerne zurück. Der Gelbschnabel ist ein Entdecker, der kindlich und neugierig Fragen stellt, die klug sind. «Globi hat mich selbst durch meine eigene Kindheit begleitet», so Moria Zürrer.

Demokratie erkunden

Die halbdirekte Demokratie der Schweiz sei ein komplexes Gebilde, welches sich nicht in zwei Sätzen erklären liesse. «Dazu braucht es verständliche Bücher. ˓Globi und die Demokratie˒ ist eines davon», erzählt die Initiantin weiter. Ziel ist es, dass die Leserinnen und Leser zusammen mit Helvetia staunend und fragend ins Innere der Schweiz reisen, die Demokratie erkunden und Antworten dazu finden. «Ohne ausreichende Bildung kann man an demokratischen Prozessen nicht teilnehmen.» Bildung biete die beste Basis für die Schweizer Demokratie, die auch im 21. Jahrhundert globalen Vorbildcharakter habe.

Globi als Denkanstoss

Gemäss Moria Zürrer sei es von Belang, dass Kinder und Jugendliche sich nicht nur in der Schule mit Demokratie auseinandersetzten. Im Rahmen des Möglichen schlägt die Schulleiterin einer Zürcher Primarschule deshalb vor, Mädchen und Knaben zu Hause in altersgemässen Entscheidungsfindungen im Alltag miteinzubeziehen. «Wenn sie schon früh lernen, auch einmal über etwas zu diskutieren, fällt ihnen das später bestimmt leichter» so die Initiatorin. «Das Buch ˓Globi und die Demokratie˒ soll ihnen dabei als Denkanstoss dienen und sie auf diesem Weg begleiten.»