Lazzarini will Mitarbeitern den Lohn vorschiessen

Ein Konkursverfahren ist aufwendig und langwierig. Dies zeigt sich nun am Fall der Hirzel Bauunternehmung. Weil dem Wetziker Konkursamt die Ressourcen fehlen, hat es die Rechtsberatungsfirma Girschweiler Partner als Hilfsperson beauftragt. Zusammen kümmern sie sich um das Konkursverfahren der Wetziker Hirzelbau – und um die Ustermer Conz AG. Als Tochtergesellschaft gehört sie ebenfalls zur Konkursmasse. Was aber nicht bedeutet, dass sie ebenfalls konkurs ist.

«Die Conz AG ist eine eigene juristische Person, auch wenn Sie eine Tochtergesellschaft der Hirzel ist», sagt Edward Salib, Geschäftsführer von Girschweiler Partner. Die Konkurseröffnung über die Muttergesellschaft bewirke nicht automatisch auch den Konkurs über die Tochtergesellschaft. Was nun mit der Conz AG passiere, sei noch unklar, so Salib. «Wenn möglich wird sie verkauft, sonst liquidiert.»

Bis weit ins nächste Jahr hinein

Eine offene Baustelle hat die Conz AG derzeit keine. Die laufenden Baustellen der Hirzelbau werden wo möglich in Abstimmung mit den Bauherren auf ein Nachfolgeunternehmen übertragen, damit die Weiterführung sichergestellt ist. «Die Gespräche dazu laufen parallel mit mehreren Bauherren», so Salib. Priorität habe sicher die Baustelle des Bundesasylzentrums in Embrach genossen. Diese sei bereits übertragen worden. Und zwar an die Lazzarini AG, eine Schwesterfirma der Hirzelbau (siehe Box). Verzögerungen werden keine erwartet.

Auf das Konkursamt und die von ihm beauftragte Hilfsperson wartet eine Menge Arbeit. Sie haben die Mitarbeiter informiert, nehmen das Inventar auf, verwerten sämtliche Aktiven, publizieren den Schuldenruf, nehmen Forderungseingaben auf und erstellen ein Verzeichnis dazu, dann zahlen sie die Konkursdividenden aus. «Dies wird jedoch voraussichtlich bis weit ins nächste Jahr hinein dauern», sagt Salib. Zudem müssten auch bei den zuletzt noch laufenden Baustellen Bestandsaufnahmen gemacht und diese abgerechnet werden.

Bald schon eine neue Stelle

Ein aus bisherigen Mitarbeitern gebildetes Kernteam unterstützt derweil alle Angestellten, die seit letzten Freitag keine Arbeit mehr haben. Es bereitet beispielsweise die notwendigen Formulare für den Antrag auf Insolvenzentschädigung vor. Für die Abrechnung der laufenden Baustellen sei ebenfalls die Unterstützung durch bisherige Mitarbeiter notwendig.

Für die arbeitslosen Angestellten selbst sieht es gut aus. «Die Schwestergesellschaft Lazzarini hat angeboten, den Mitarbeitern 80 Prozent des Septemberlohnes auszuzahlen beziehungsweise vorzuschiessen», so Salib. Ausserdem hätten sich bereits etliche Firmen gemeldet, die an der Übernahme von Personal interessiert seien. «Es zeichnet sich ab, dass einige Mitarbeiter im Laufe der nächsten zwei Wochen bereits eine neue Stelle haben werden.»

Übersicht der Firmen



Die Lazzarini Beteiligungs AG ist die Besitzerin der Hirzel Bauunternehmung AG in Wetzikon, die wiederum die Muttergesellschaft der Conz AG in Uster ist.



Weitere Firmen im Kanton Zürich hat die Lazzarini Beteiligungs AG keine. Doch ihr gehören noch zwei Unternehmen im Bündnerland: Die Mettier+Gredig AG und die Lazzarini AG. Diese zweite Firma hat ihren Sitz in Samedan und war in den Bündner Bauskandal involviert. Die Lazzarini AG ist also eine Schwesterfirma der Hirzelbau.



Im Verwaltungsrat aller Firmen sitzen dieselben drei Personen: Claudio Giovanoli, Siro Adriano Zala und Christian Gredig. Sie sind zudem in der Geschäftsleitung der Lazzarini AG tätig.