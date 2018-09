Gesperrte Strassen in Uster

Auch dieses Jahr empfiehlt die Stadtpolizei Autofahrern, Uster am Samstag möglichst zu umfahren. Eine Durchfahrt durch die Stadt ist zwischen 11 und 20 Uhr nicht möglich, das Zentrum ist in diesem Zeitraum vollständig gesperrt (siehe Karte), schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Die Sperrung erfolgt, um Notfallachsen für die Rettungskräfte aufrechtzuerhalten. Die Strassensperrungen beeinträchtigen auch den Busbetrieb. Betroffene Bushaltestellen sind vor Ort angeschrieben und Umleitungen signalisiert.

Für Läufer die mit dem Auto anreisen sind Parkplätze ausgeschildert. Zwar sind bei der Garderobe und dem Start keine Abstellmöglichkeiten vorhanden, dafür befinden sich beim Müliholz bei der Ausfahrt Uster-Nord kostenpflichtige Parkplätze. Fans können ihre Autos beim Ausbildungszentrums Riedikon parkieren. Die Gemeinde weist darauf hin, dass Fahrzeuge nicht auf Wiesen oder Rad- und Gehwegen abzustellen sind.