Gefahrenquelle toter Winkel – Kinder aufgepasst

Ein Velolenker fährt an ein Lichtsignal. Neben ihm steht ein Lastwagen, der rechts abbiegen will. Eine Situation, die alltäglich ist. Dennoch birgt sie eine sehr grosse Gefahrenquelle – den toten Winkel.

Im laufenden Jahr haben sich im Kanton Zürich bereits 30 Unfälle in Zusammenhang mit dem toten Winkel ereignet. In rund einem Dutzend der Fälle verletzen sich die Unfallopfer schwer.

Während Erwachsene diese Situation einigermassen einschätzen können, ist es für Kinder zu oft eine unbekannte Gefahr. Aus diesem Grund gibt die Stadtpolizei Winterthur dem Nachwuchs ab dem Kindergartenalter Unterricht, um die Gefahren im Verkehr besser zu verstehen. So auch am heutigen Dienstag.

Von Gefahr beeindruckt

Rund 25 Schülerinnen und Schüler aus einer Winterthurer Klasse wurden in den Verkehrsgarten eingeladen. Fast alle zeigten sich von dieser unsichtbaren Gefahr beeindruckt. «Ich wusste nicht, wie gefährlich der tote Winkel für Velofahrer ist», sagte einer. «Ich konnte mir nicht gut vorstellen, wie schlecht mich ein Lastwagenfahrer sehen kann», bemerkte ein anderer.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei dies hört. «Deswegen unterrichten wir die Kinder ab der vierten Klasse über die Gefahr des toten Winkels, also noch vor der Veloprüfung», sagt Markus Sieber, Verkehrsinstruktor bei der Stadtpolizei. Die Mädchen und Knaben werden dazu angehalten, mit dem Velo stets neben dem hinteren Teil des Lastwagens zu bleiben, um nicht in den toten Winkel zu geraten. Gemäss seiner Erfahrung bleiben praktische Übungen den Kindern besser in Erinnerung. Deshalb wurde der Schulklasse die Bedrohung an einem richtigen Lastwagen vorgeführt.