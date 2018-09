Für den Schweizer Buchpreis nominiert

Bis heute ungeklärt

Niemand konnte sich erklären, wie er an den Fundort gelangt war – bis schliesslich abgeknickte Äste über der Fundstelle den entscheidenden Hinweis lieferten: Der Tote war ein Flüchtling, der sich im Fahrwerk eines Flugzeugs versteckt hatte. Vermutlich erfror er bereits während des Flugs und stürzte ab, als sich vor der Landung in Zürich die Fahrwerksklappen öffneten. Bis heute gelang es nicht, den Mann zu identifizieren und seine Angehörigen ausfindig zu machen.

Zur Person:

Gianna Molinari wurde 1988 in Basel geboren und lebt in Zürich. Sie studierte von 2009 bis 2012 Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut Biel und danach Neuere Deutsche Literatur an der Universität Lausanne. Für ihren Debütroman «Hier ist noch alles möglich» erhält sie den Robert-Walser-Preis.

Im Weiteren dürfen «Die Überwindung der Schwerkraft» von Heinz Helle sowie Peter Stamm mit «Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt», Vincenzo Todisco mit «Das Eidechsenkind» und Julia von Lucadou mit ihrer beklemmenden Dystopie «Die Hochhausspringerin» auf den Schweizer Buchpreis hoffen.

Preisverleihung am 11. November

Die öffentliche Preisverleihung findet am 11. November im Rahmen des Literaturfestivals BuchBasel im Theater Basel statt. Der Gewinner erhält 30'000 Franken, die vier anderen Nominierten je 3000 Franken.