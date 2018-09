Alternatividee kommt nicht gut an

Dass auf dem Huswis-Kiesplatz neben der Migros ein Ärztehaus gebaut werden soll, ist in Hittnau unumstritten. Doch darüber, was in den Stockwerken über der Praxis zu liegen kommen soll, gehen die Meinungen auseinander. Der Gemeinderat plant, darauf für etwa sieben bis zehn Millionen Franken 10 bis 15 Wohnungen zu bauen (wir berichteten).