Winterthurer gewinnen Medaillen

An den diesjährigen Swiss Skills in Bern konnten auch einige Winterthurer mit einer Medaille glänzen. Hotelfachfrau Aicha Sebai kann sich über eine Goldmedaille freuen und Motorradmechaniker Moritz Brunner belegt in seinem Beruf den zweiten Platz. Bronze haben Lüftungsanlagenbauer Almedin Sarda sowie Elektroniker Jan Moser erhalten.

Malerin Claudia Koch hat es auf den sechsten Platz geschafft. Sie gehört damit zur oberen Hälfte. «Ich will einfach nicht Letzte werden», hatte sie im Vorfeld zu «Züriost» gesagt. Gewinnen wollte die 20-Jährige sowieso lieber nicht. Für die Gewinner und Zweitplatzierte geht die Reise nämlich weiter an die World beziehungsweise Euro Skills.

Die Berufs- und Schweizermeisterschaften fanden vergangene Woche vom 12. bis 16. September statt und liessen Jungtalente aus 75 Berufsgruppen um einen Meistertitel kämpfen.

