Sternenberger Othmar Hasler tief enttäuscht

Der Sternenberger Othmar Hasler ist überrascht. Eigentlich hat der Zürcher Regierungsrat schon am Donnerstag seine Holzinitiative (siehe Box) für ungültig erklärt. Aber auch am Folgetag wurde er davon nicht unterrichtet.

Die Holzinitiative

Die Holzinitiative verlangt, dass bei öffentlichen Bauaufträgen im Kanton Zürich die heimischen Unternehmen gefördert werde. Ausserdem soll der Einsatz von Zürcher Holz gefördert werden.

Der Kantonsrat zeigte sich im April 2017 für Haslers Anliegen noch offen. 74 Ratsmitglieder unterschrieben seine Initiative nach seiner persönlichen Vorstellung im Kantonsrat. Für die Einreichung einer Einzelinitiative sind 60 Unterschriften nötig. Umso brutaler ist für ihn nun die Antwort des Zürcher Regierungsrats. Im öffentlichen Beschaffungsrecht im Rahmen von Submissionen sei es nicht zulässig, den Herkunftsort eines Materials vorzuschreiben, so der Regierungsrat.

Eine Initiative ist keine Dienstanweisung

«Aber gerade das wollten ich und die 74 Kantonsräte durchsetzen», sagt Othmar Hasler und fügt hinzu: «Dazu kommt, dass der Kantonsrat die Initiative geprüft und für zulässig erklärt hat.»

Der Regierungsrat hat die Initiative aber auch aus formalen Gründen für ungültig erklärt. In der Initiative steht: «Der Kantonsrat erteilt über geeignete Instrumente Richtlinien an die Vergabestellen von öffentlichen Bauaufträgen mit dem Ziel, den Einsatz von Holz aus dem Kanton Zürich zu fördern.» Das Wort «Richtlinien», so der Regierungsrat in seinem Antrag, bedeute eine «generelle Dienstanweisung» oder «Verwaltungsverordnung». Laut Kantonsverfassung sei dies nicht Gegenstand einer Initiative.

Kantonsrat hat letztes Wort

Othmar Hasler versteckt seinen Missmut darüber nicht: «Ich bin sehr enttäuscht von dieser Antwort. Wegen der Interpretation des Wortes Richtlinie stellt der Regierungsrat den Antrag, eine von 74 Kantonsräten vorläufig unterstützte Initiative für ungültig zu erklären.»

Ganz unmöglich ist die Erfüllung des Anliegens übrigens nicht: Im Bereich der freihändigen Vergabe sei es möglich, ausdrücklich Zürcher Holz zu verlangen. Auch im Einladungsverfahren könnten ausdrücklich Zürcher Anbieter berücksichtigt werden, schreibt die Regierung.

Über die Ungültigkeitserklärung der Initiative wird der Kantonsrat entscheiden.

Sollte sich der Kantonsrat der Meinung des Regierungsrats anschliessen, überlege er es sich, eine Volksinitiative zu lancieren, so Othmar Hasler. Bedingung sei aber die Unterstützung der Parteien, die ihn damals bei der Einzelinitiative unterstützt haben. Dies waren SP und die Grünen.