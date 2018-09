Stadt Uster empfängt Jeannine Gmelin heute am Flughafen

An der Ruder-WM im bulgarischen Plovdiv hat es die Ustermerin Jeannine Gmelin verpasst, ihren Weltmeistertitel im Einer zu verteidigen. «Heute hat die Bessere gewonnen. Das ist im Sport so und macht es auch so spannend», sagte die Zweitplatzierte Gmelin nach dem Rennen.

