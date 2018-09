Nänikon wächst rasant - Schulräume sind knapp

Nur 15 Jahre ist es her, dass das Schulhaus Singvogel in Nänikon fertiggestellt wurde. Vor Baubeginn war das Projekt während vier Jahren sistiert. In dieser Zeit bemühten sich Teile der Näniker Bevölkerung beharrlich um ein neues Schulhaus im Dorf. Die Kapazitäten waren dazumal längst erschöpft; einige Schüler mussten in andere Gemeinden eingeteilt werden. Die Stadt Uster bot erst Hand, als bei einer Konsultativabstimmung eine Mehrheit für die politische Fusion mit der Gemeinde Greifensee stimmte.