Kommt nach dem Ustermer Oktoberfest nun auch ein Frühlingsfest?

Noch eine Veranstaltung der Oktoberfest-Organisatoren in der Landihalle? Wenn es nach dem Stadtrat geht, dann soll das möglich sein. Er hat grundsätzlich zugestimmt zu einem Frühlingsfest am Stadtpark. Das Fest würde an zwei Wochenenden Ende Mai, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, stattfinden. Das Gesuch für eine Bewilligung hat die VF Entertainment GmbH eingereicht, wie der Ustermer Polizeikommandant Andreas Baumgartner auf Anfrage sagt. Jenes Unternehmen eben, welches am gleichen Ort auch das Ustermer Oktoberfest veranstaltet.