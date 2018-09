Junge Oberländer räumen ab

Noch einen Millimeter, noch einen Millimeter, Stopp! Silvio Constantin Fuchs fährt vorsichtig mit seinem Lastwagen über eine schmale Wippe. Seine Aufgabe: Der Lastwagen muss genau im Gleichgewicht stehen bleiben. Der junge Mann schafft die Übung mit Bravour.

Vergangenen Samstag haben er und 900 junge Berufsleute an den Swiss Skills um einen Sieg in 75 Berufen gekämpft. Aus dem Zürcher Oberland mit dabei: Tamara Haab aus Pfäffikon, Pascal Honegger aus Gossau und Silvio Constantin Fuchs aus Greifensee sowie weitere erfolgreiche Oberländer.

Pralinés von den Nachbarn

Silvio Constantin Fuchs kehrt aus den Berufsmeisterschaften mit Edelmetall zurück. Er hat Silber in der Kategorie Strassentransportfachmann gewonnen. Eine Aufgabe war besonders knifflig: Mit dem Lastwagenkran bugsierte er ein mit Wasser gefülltes Fass in einen Lastwagenpneu.

Seine Enttäuschung über den ersten Platz hält sich in Grenzen. Er trauert weniger der verpassten Goldmedaille nach, als dem Preisgeschenk für den Sieger: ein aus einem Holzstamm gefrästen Lastwagen. Dafür gab es Pralinés von den Nachbarn in Greifensee.

Strenge Gäste

Tamara Haab ist gelernte Restaurationsfachfrau. Sie hat sich für den Finaltag von letztem Samstag qualifiziert. Kurz vor den Prüfungen sei sie langsam nervös geworden, sagt sie. Zum Glück sei sie von ihren Elte, ihren Freunden und dem Coach unterstützt worden. Am Finaltag fanden die ersten Prüfungen um halb neun Uhr statt. Zu den Tests zählten: Tartar zubereiten, ein Poulet tranchieren und eine Flasche Rotwein kredenzen. Ihre Gäste waren alles gestandene Gastronomen, die ihre Handlungen akribisch mitverfolgten.

Am Ende reichte es dann für den dritten Platz. So richtig freuen mag sich Tamara Haab noch nicht. Sie wollte unbedingt Gold gewinnen und sich damit für die Weltmeisterschaften vom nächsten Jahr in Russland qualifizieren. Sie überlegt sich aber trotzdem hinzufliegen, um der Schweizer Siegerin dort die Daumen zu drücken.

Programmierung eines Müesli-Mixer

Pascal Honegger hingegen darf sich über eine Goldmedaille freuen. Der Anwendungsentwickler musste im Final einen Müesli-Mixer programmieren: «Die Aufgabestellung war, dass er je nach Bestellung Haferflocken oder Beeren zusammenmischt», so Honegger. Zusätzlich musste er die Kalorien der Mischung berechnen und den Preis pro 100 Gramm angeben.

Wie schafft man so etwas in wenigen Stunden? Honegger erzählt, dass er konzentriert gearbeitet habe und sich von nichts ablenken liess. Am Ende war er vom Spitzenresultat selber überrascht: 95 von 100 möglichen Punkten. Honegger muss aber trotzdem nochmals an einer Ausscheidung teilnehmen, um sich für die World-Skills zu qualifizieren.

Auch diese Oberländer haben eine Medaille an den Schweizer Berufsmeisterschaften gewonnen:

Silber: Mike Keller aus Steg in der Kategorie Network and System Administration

Silber: Eron Ajro aus Pfäffikon in der Kategorie Kältesystem-Planer/in EFZ

Bronze: Michelle Gut aus Dübendorf in der Kategorie Innendekorateur/in EFZ