Immer mehr Menschen beanspruchen den Treuhanddienst

Ob Steuererklärung, Transaktionen oder Haushaltsbudget: Treuhanddienste bieten betagten sowie Menschen mit Beeinträchtigung Hilfe in der Betreuung ihrer Finanzen. Angeboten werden die Dienste von Pro Infirmis sowie von Pro Senectute. So auch in Illnau-Effretikon.

Die Treuhanddienste funktionieren als eine Art «vorgelagerte Hilfestellung» und entlasten damit die Sozialausgaben der Gemeinden. «Mit der Hilfeleistung der Treuhanddienste wird der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) und den Sozialdiensten Arbeit abgenommen, weil weniger Beistände eingerichtet werden müssen», sagt Samuel Wüst (SP), Ressortvorstand Gesellschaft der Stadt Illnau-Effretikon.

Krediterhöhung «längst überfällig»

Weil die Stadt auf die Hilfeleistung von Pro Senectute und Pro Infirmis angewiesen ist, entrichtet sie fallbezogene Beiträge an die Organisationen. Seit ihrer Einrichtung vor mehr als zehn Jahren ist die Nachfrage nach den Treuhanddiensten jedoch immer stärker angestiegen. Allein in den letzten drei Jahren ist die Zahl derer, die die Dienste in Anspruch genommen haben, um einen Drittel gewachsen.

«Dass die Treuhanddienste immer stärker beansprucht werden, ist auf die demografische Entwicklung zurückzuführen.»

Samuel Wüst (SP), Ressortvorstand Gesellschaft

Die Stadt sieht sich deshalb gezwungen, den Kredit für die Unterstützungsleistungen von Pro Senectute und Pro Infirmis anzupassen. Neu sollen im Budget jährlich 50‘000 Franken, statt wie zuvor 30‘000 Franken eingerechnet werden. «Dieser Entscheid ist längst überfällig. Wir hatten die Budgetierung für die Entschädigungsgelder bereits letztes Jahr überzogen», sagt Wüst. Rechtskräftig ist der Beschluss jedoch erst, nachdem das Parlament die kommende Budgetplanung genehmigt hat. Wüst schliesst indes nicht aus, dass der Kredit in naher Zukunft erneut angepasst werden muss.

Demografische Entwicklung als Ursache

«Dass die Treuhanddienste immer stärker beansprucht werden, ist auf die demografische Entwicklung zurückzuführen», so Samuel Wüst weiter. «Die Bevölkerung wird immer älter und braucht Unterstützung. Eine ähnliche Tendenz sieht man auch bei den Ergänzungsleistungen.»

Der Altersdurchschnitt der Personen, die in der Gemeinde Illnau-Effretikon den Treuhanddienst der Pro Senectute beanspruchen, liegt bei 83,5 Jahren. Betreut werden sie von Freiwilligen. Diese werden geschult und haben regelmässig die Möglichkeit zu Weiterbildungen.

Der Treuhanddienst unterstützt beispielsweise beim Ordnen von Unterlagen, dem Erledigen von Zahlungen und dem Erstellen und Einhalten von Budgets sowie beim Ausfüllen der Steuererklärungen und Formularen. Im Fall von Pro Infirmis kostet dies 290 Franken im Monat, wobei sich die betroffenen Personen soweit möglich mit einer Eigenleistung beteiligen. «Für den Restbetrag stellen wir ein Gesuch um Kostengutsprache an die Gemeinde», sagt Bettina Ledergerber, Mediensprecherin von Pro Infirmis Zürich.

220 Franken im Monat

Der Treuhanddienst von Pro Infirmis kann von Erwachsenen mit körperlicher, psychischer oder kognitiver Behinderung bis zum AHV-Alter bezogen werden. Im Rentenalter können sich betroffene Personen an den Treuhanddienst der Pro Senectute wenden.

Dieser kostet rund 220 Franken im Monat, sofern die Person in einer Wohnung lebt. Für die Unterstützung eines Rentners, der in einem Heim wohnt, berechnet Pro Senectute indes monatlich 283 Franken.

Auch bei Pro Senectute ist dabei das Eigenvermögen ausschlaggebend: Wer mehr als 25'000 Franken Vermögen besitzt, muss sich anteilsmässig an den Kosten beteiligen. «Für Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen, die über weniger als 25‘000 Franken (Ehepaar 40‘000 Franken) verfügen, werden die Betriebskosten übernommen», sagt Alejandra Wakuluk, Teamleiterin des Treuhanddiensts der Pro Senectute.