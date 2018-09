Die Zeller Fünftklässler säuberten ihre Gemeinde

Die Schulpflege verlangt in ihrem Strategiekonzept, dass sich die Schulen mit dem Thema Littering beschäftigen, und sie unterstützt die Teilnahme am Clean-up-Day, der am 14. und 15. September in der ganzen Schweiz stattgefunden hat. Die Kommission der Gemeinde begleitet das Projekt mit Know-how zum Thema und mit technischen und finanziellen Mitteln. Mit der Teilnahme will man die Kinder frühzeitig für die Abfallproblematik sensibilisieren.