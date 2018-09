60 Workshops für Wissenshungrige

Während zweier Tage stand in Winterthur das Lernen im Vordergrund. Wissbegierige konnten am achten Lernfestival von insgesamt 60 kostenlosen Workshops profitieren. Ob Yoga in der Stadthausstrasse, Griechisch lernen für die Ferien, aus Schwemmholz Girlanden basteln oder auf einer Stadtführung mehr zum Thema «Gewerbe einst und heute» erfahren – die beiden Organisatoren Barbara Rothlin und Michael Sobczak haben ein Programm zusammengestellt, das jedem Geschmack etwas Passendes bot.

Das Angebot schien anzukommen, wie ein Rundgang letzten Samstag zeigte. Oft besuchten die Teilnehmer nicht nur einen, sondern gleich mehrere Kurse.