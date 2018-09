«Meine Lieder sind wie Stimmungsschwankungen»

Nach drei Jahren Absenz ist es soweit: Der Wetziker Rapper Canavar meldet sich im September mit seinem sechsten Solowerk «20XX» aus der Versenkung zurück. Und bei diesem Album, so verspricht er, ist alles anders gelaufen. So anders, dass der Rapper gar mit dem Gedanken spielte, dafür seinen Alias abzulegen.

«Ich habe mir lange überlegt, für dieses Album meinen bürgerlichen Namen zu verwenden», sagt Ferhat Civrilli. «Canavar» – türkisch für Bestie – stamme aus einer anderen Lebensphase. Damals ging es um Orientierung und die Suche nach Identität, nicht untypisch für einen Doppelbürger in seinen Zwanzigern.

«Rap ist der Psychiater, den du nicht bezahlen musst.» Rapper Canavar aka Ferhat Civrilli

Entsprechend war sein Rap: Hart, abgrenzend, es ging darum, wer er sei und vor allem: wer nicht. Mit Songs wie «En Främde» (2008) und «Diin Lieblingstürgg» (2010) rappte er sich ins nationale Bewusstsein.



Canavar - «En Främde» aus dem Jahr 2008. (Video: Youtube)

Der Sohn türkischer Gastarbeiter erzählte von seiner Doppelwelt, der Erfahrung eines Secondos: Hier der Ausländer, dort der Fremde. «Ich war im Clinche», blickt Civrilli zurück, «aber das habe ich gebraucht.» Rap war ein Ventil, der «Psychiater, den du nicht bezahlen musst». Damals sei er auch oft freestyle rappend durch Wetzikon gelaufen. «Wenn ich Dampf ablassen musste, ging ich ins Studio», sagt der heute 32-Jährige.

«Ich und meine Musik sind reifer geworden.»

Hässig sein um zu rappen, muss der Vater eines einjährigen Sohnes und Ehemann mittlerweile nicht mehr, den Künstlernamen hat er trotzdem behalten. «Ich habe eine Balance gefunden», sagt Civrilli mit Blick auf sein Leben. «Ich und meine Musik sind reifer geworden.»

Vor zwei Jahren hat er sein Studium der Sozialen Arbeit abgeschlossen, nun ist er Jugendarbeiter in Männedorf. Er hat zwar bereits davor mit Jugendlichen gearbeitet, aber mit dem Studiumsabschluss sei seine Identitätssuche endgültig beendet gewesen.

«Wenn ich mich ständig fremd fühle, dann entfremde ich mich auch von meinem Umfeld.»

«Ich habe akzeptiert, dass beide Welten ein Teil von mir sind», erzählt der Rapper von seinem Weg, «und von beiden nehme ich mir das Beste heraus.» Die Zweisprachigkeit etwa oder das Aufwachsen in zwei Kulturen brächten eben auch Vorteile mit sich.

«Die Nachteile redet man sich manchmal auch ein», sagt Civrilli, etwas zögerlich erst. «Wenn ich mich ständig fremd fühle, dann entfremde ich mich auch von meinem Umfeld. Aber wenn ich den Leuten mit offenen Armen begegne, dann werde ich ihnen vielleicht weniger fremd. Dadurch kann man ein Miteinander entwickeln», schiebt er als Erklärung nach. «Wow, mega schön gesagt», fügt er an und lacht.

«Was ich nach aussen sende, hat weder etwas mit mir als Türke noch mit mir als Schweizer zu tun.»

Sein Sinn für Ironie ist dem Oberländer Rapper erhalten geblieben. Früher zeigte sich dieser vor allem im Spiel mit den Stereotypen wie dem «Lieblingstürgg». «Heute spiele ich mit diesen Klischees nicht mehr so wie damals», meint Civrilli, «was ich nach aussen sende, hat schliesslich weder etwas mit mir als Türke noch mit mir als Schweizer zu tun. Jetzt bin ich einfach ich.»

Das soll sich auch auf seinem neuen Album zeigen. «Ich behandle teilweise immer noch Themen wie Identitätssuche», so Civrilli, «aber nicht mehr mit dieser Wut oder Traurigkeit, sondern eher nüchtern. Es ist kein Klagen mehr.»



Canavar - «Hug Life», aus dem neuen Album «20XX». (Video: Youtube)

Dieser Gegensatz des Früher zum Heute zieht sich als Demarkationslinie durch das neue Album, es ist halb Vergangenheit und Gegenwart. «Die erste Hälfte ist eher düster, die zweite ist viel optimistischer, es geht von der Dunkelheit ans Licht», so der Rapper.

Zum ersten Mal hat er für ein Album zahlreiche Gastmusiker ins Studio geholt, Newcomer wie altgediente. «Darunter auch solche, die ich früher mega gefeiert habe», freut sich Civrilli. Von der Binsenweisheit seine eigenen Helden besser nicht zu treffen, hält er nichts, die Zusammenarbeit habe super funktioniert.

«Geht es um Heldentum, bin ich wahrscheinlich die grösste Enttäuschung.»

«Weil ich selbst Rapper bin, habe ich nicht diesen Helden-Anspruch an meine Vorbilder», erklärt Civrilli. «Geht es um Heldentum, bin ich wahrscheinlich sowieso die grösste Enttäuschung», meint er mit einem Augenzwinkern. Er habe selbst schon erlebt, dass jüngere Fans überrascht waren, als sie ihn trafen. «Die meinten dann: ‹Was, du ist ja ein ganz normaler Mensch!›», amüsiert er sich. «Das ist aber genau, was ich mit meiner Musik vermitteln möchte.»

Wichtig ist dem Rapper auch, dass hinter «Canavar» nicht nur eine Kunstfigur, sondern eine ganze Persönlichkeit steckt. «Ich mache, was mir am Herzen liegt», so der Musiker. Er sei nie einem Trend gefolgt, sondern habe verarbeitet, was ihn beschäftigte.

«Ich muss mich wieder von der Bühne packen lassen.»

«Meine Lieder sind wie Stimmungsschwankungen, die jeder Mensch hat: Mal geht’s mir gut, mal schlecht.» Was aber nie schwankte, war sein Drang, seine Musik nach aussen zu tragen. Das gilt auch heute, drei Jahre nach seinem letzten Liveauftritt. Nach dem Albumrelease will Civrilli im Dezember wieder auf die Stage. «Ich bin kein Studiorapper», sagt er von sich, «ich muss auf die Bühne, da kommt viel mehr zurück.»

Ob auf das aktuelle Album allerdings noch weitere folgen werden, weiss er selbst noch nicht. «Rap ist keine Sucht mehr wie früher», meint der Musiker, «eher ein Trip einmal pro Jahr.» Richtig loslassen, wird er ihn aber wohl nie, wie er eingestehen muss. Entscheiden will er darum noch nichts. «Ich muss mich erst wieder von der Bühne packen lassen.» Die Klauen der Bestie sind also noch scharf – sie muss sie nur wieder ausfahren.

Das Album «20XX» ist ab dem 14. September im Handel erhältlich, mehr Informationen unter: www.canavar.ch.