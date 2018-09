Kleben, basteln und eine Openair-Märchenstunde

Am Samstagnachmittag herrschte grosser Andrang in der Naturstation Silberweide am Greifensee. Bei schönstem Wetter trafen sich Familien mit kleinen und grösseren Kindern am Silberweide-Fest.

zum Basteln mit Naturmaterialien, zur Open-Air Märchenstunde und zu einem Konzert von Tiger Flizzer. Die Kinder waren begeistert von der lustigen Musik von Claudia Wyss an der Gitarre und am Keyboard. Sie tanzten und klatschten.

Abenteuerspielplatz und Pizza aus dem Holzofen