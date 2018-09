Theaterenthusiasten aufgepasst

Das Okay- Kinder & Jugendtheater Effretikon sucht wieder Schauspielerinnen und Schauspieler aus der Region. Auch dieses Jahr will der Verein, unter der Leitung von Schauspielerin und Theaterpädagogin Kathrin Maja Frei, Theaterkurse für verschiedene Altersgruppen anbieten. Angesprochen sind Kinder und junge Erwachsene von der ersten Klasse bis 25 Jahre, die je nach Alter und Erfahrung in eins von drei Gruppen eingeteilt werden –7 bis ca. 12, 12 bis ca. 15 und 16 bis 25.

Die Kurse sind für die Leute gedacht, die unter professioneller Leitung ein eigenes Theaterstück erarbeiten wollen. «In unseren Kursen lernt man alles, was man als Schauspieler braucht», sagt Kathrin Maja Frei. «Wir wollen den Menschen die Möglichkeit anbieten, in der Freizeit Theater zu spielen, sich neue Ausdrucksmöglichkeiten anzueignen und ungeahnte Talente zu entdecken.» Zum Abschluss des Semesters finden pro Kurs jeweils zwei öffentliche Aufführungen auf der Bühne vom Alters- und Pflegezentrum Bruggwiesen statt.

Spass Steht im Vordergrund

Kathrin Maja Frei ist in erster Linie Schauspielerin und Theaterpädagogin. Zusätzlich arbeitet sie seit acht Jahren beim Okay- Kinder & Jugendtheater Effretikon als Leiterin und organisiert Kurse. Die Arbeit bereite ihr viel Freude, sagt sie. Ihr Einsatz kommt jedoch nicht ohne Opfer. «Meine eigene Schauspielekarriere ist in den Hintergrund gerückt», sagt sie. Denn die Zeit, die Kathrin Maja Frei in ihre Schüler investiert, entziehe ihr Zeit, in sich selbst zu investieren. Betrübt ist sie deswegen nicht: «Das ist einfach die Realität der Dinge», sagt sie. «Ich kann nicht alles gleichzeitig und das ist so völlig in Ordnung.» Obwohl, die Arbeit viel Zeit in Anspruch nimmt, denkt sie noch lange nicht an einen Rücktritt.

In der Zusammenarbeit mit den Kindern ist Kathrin Maja Frei primär als Regisseurin tätig. «Das ist eine Rolle, die mir gut liegt», sagt sie. «Ich habe als Person, die für die Aufführung verantwortlich ist, mehr zu sagen, als wenn ich auf der Bühne stehe – Ich darf entscheiden, wie was gemacht wird.»

Was ihr wichtig ist, sei das Engagement. «Zwar sollte der Spass im Vordergrund stehen. Aber ich nehme die Arbeit ernst und wünsche mir, dass die Schüler das auch tun», sagt Kathrin Maja Frei. «Sie sollten sich diesem Projekt innerhalb und ausserhalb des Unterrichts widmen wollen.»

Zentral sei der Text. «Der muss sitzen», sagt Kathrin Maja Frei. «Wenn er nicht sitzt, kann man nicht gut proben und er muss besser geübt werden.» Diese klaren Linien seien auch für die Kinder und Jugendlichen wichtig. Denn so lernen sie Zeitmanagement, organisatorische Fähigkeiten und Teamarbeit, ein weiteres Anliegen der Schauspielern und Theaterpädagogin. «Mir ist es wichtig, dass die Kinder nicht nur von mir etwas lernen, sondern auch voneinander und, dass sie Freundschaften festigen», sagt sie.

Auf Zur Probe

Die Kurse laufen wie folgt ab: Während des ersten Treffens werden die Kinder gebeten, darüber zu sprechen, welche Art von Theaterstück sie interessieren würde – zum Beispiel: eine Komödie oder eine Tragödie. Kathrin Maja Frei macht ihren Schülern darauf hin einige Vorschläge. «Die Schüler dürfen sich zwei Stück aussuchen und im Anschluss verteile ich die Rollen», sagt sie. Ab diesem Punkt wird bei jedem Treffen geprobt, bis hin zur grossen Ausführung.

Es komme natürlich vor, dass einer nicht zu Hause übt oder nicht zu Proben erscheint. Allerdings selten. «Zu einem Ausschluss kam es bis jetzt nur einmal», sagt Kathrin Maja Frei. Im Allgemeinen sei die Teilnahme freiwillig und der Kurs baut darauf auf.

Anmelden kann man sich per sofort (bis 24. September) unter der angegebenen Kontaktadresse: okay@theaterplatzeffretikon.ch / 078 866 79 74. Kosten: Gruppe I (1. bis 6. Klasse) 370 Fr., Gruppe II (6. Klasse bis 3. Oberstufe) 370 Fr., Gruppe III (Ü16) 420 Fr. für den ganzen Kurs. Geprobt wird jeden Mittwochnachmittag und Abend.