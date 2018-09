Ein Flötenquartett will Neuthal unter Wasser setzen

Der Fabrikantenpark im Neuthal ist nahe am Wasser gebaut – und das mit Absicht. Während der Industrialisierung floss das Wasser aus den umliegenden Weihern in die Wasserkraftanlagen und trieb so die Spinnerei- und Webmaschinen an. Die Idee, Wasser umzuleiten, um Energie zu gewinnen, war schon damals nichts Neues. Bereits die alten Ägypter nutzten künstliche Kanäle zur Bewässerung. Das Schweizer-Pendant dazu gibt es in den Walliser Bergen seit dem 16. Jahrhundert. So genannte Suonen sind künstliche, leicht geneigte und offen geführte Wasserleitungen, die hauptsächlich der Bewässerung der Landwirtschaftsfläche dienten.

«Es wird ein multimediales, stilles Spektakel.» Ursula Koelner, Mitglied von Top Klassik Zürich Oberland