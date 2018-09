«Bevor es den Samschtig-Jass nicht mehr gibt, zieht das Bundeshaus nach Zürich um»

Herr Scherrer, was wissen Sie über Uster?

Reto Scherrer: Ich weiss ziemlich viel über Uster, weil gute Freunde von mir hier wohnen. Einer meiner ältesten Freunde aus der Rekruten-Zeit wohnt hier. Ich fahre oft vom Kanton Thurgau, wo ich herkomme, nach Uster. In letzterer Zeit habe ich mich aber noch in Intensiver mit der Stadt befasst, weil wir hier den Samschtig-Jass drehen, und bin auf etwas gestossen.

Das wäre?

Ich habe herausgefunden, dass Uster die drittgrösste Stadt des Kantons Zürich ist. Das ist unglaublich. Das wissen nicht mal die Zürcher. In den letzten drei Wochen habe ich einige Wetten gewonnen, weil ich das gewusst habe. In meiner Sendung in Uster wird das sicher Teil der Anmoderation sein. Wenn die Sendung los geht, werde ich zum Publikum sagen: Zürich, Winterthur, Uster. Das ist die Reihenfolge, die Sie kennen müssen.

Wieso kommen Sie eigentlich nach Uster um in der Landihalle am Oktoberfest drehen?

Wir haben nach einer Location gesucht, die zum Oktober passt, weil die aufgezeichneten Sendungen in diesem Monat ausgestrahlt werden. Da kam die Idee, an einem Oktoberfest zu drehen, das besonders schön ist und bei dem wir den regulären Betrieb nicht stören.



Uster kann man ja nicht gerade als ländliche Gemeinde bezeichnen. Spüren Sie einen Unterschied beim Publikum, ob Sie in der drittgrössten Stadt im Kanton Zürich eine Sendung produzieren oder auf dem Land?

Ja, den Unterschied spürt man schon. Wenn wir in einer ländlichen Gemeinde drehen, stehen alle vor der Tür und freuen sich riesig, dass wir kommen. In grösseren Städten ist das anders: Es ist schwieriger, den Leuten überhaupt mitzuteilen, dass wir hier sind. Das liegt wohl an der Mund-zu-Mund-Propaganda, die in grösseren Städten weniger gut funktioniert als in 100-Seelen-Dörfer. Wiederum ist es aber so, dass umso mehr Leute kommen, wenn die Leute aus einer grossen Stadt mitbekommen, dass wir bei ihnen drehen.

Auffällig ist schon, dass Ihr Publikum eher im älteren Segment angesiedelt ist. Hat das Konzept Samschtig-Jass überhaupt Zukunft?

Wenn etwas Zukunft hat, dann der Samschtig-Jass, der dieses Jahr übrigens sein 50-Jahr-Jubiläum feiert. Etwas ist in der Sendung immer gleich geblieben und zieht die Leute an: das Jassen. Das wird auch in 50 Jahren noch hier und beliebt sein. Man sieht ja, dass dies auch junge Menschen gerne machen. Ich bin mir sicher: Bevor es den Samschtig-Jass nicht mehr gibt, zieht das Bundeshaus nach Zürich um.

Gibt es eine Strategie, um junge Zuschauer für die Sendung zu gewinnen?

Unsere Redaktion macht jedes Jahr ein Jassturnier. Dieses Jahr waren wir in St. Gallen, Bern und Zürich. Eine Bedingung mitzumachen, war, dass man nicht älter als 45 Jahre sein durfte. Die jeweils Besten haben wir dann angefragt, in den Samschtig-Jass zu kommen. Unsere Fazit: Auch junge Stadtbewohner jassen, man muss sie nur abholen.

Sie moderieren seit August 2017 den Samschtig-Jass. Seit längerer Zeit sind Sie als Aussenreporter beim Donnschtig-Jass zu sehen. Nun ist durch den Abgang von Roman Kilchsperger die Moderations-Stelle beim Donnschtig-Jass frei geworden. Haben Sie sich darauf schon beworben?

Kann man sich da darauf bewerben?

Ein neues Gesicht gab es auch beim Samschtig-Jass. Seit August dieses Jahres hat Schwingerkönig Jörg Abderhalden die Stelle als Schiedsrichter inne. Wie macht er sich?

Er ist sensationell. Jörg hat etwa zwei oder drei Mal geübt und dann seine erste Show bestritten. Es war, als ob er nie etwas anderes gemacht hat. Da merkt man, dass er Spitzensportler ist. Die können einfach nicht verlieren. Das ist etwas vom coolsten, wenn man einen solch ehrgeizigen Menschen an Bord hat, der immer die beste Sendung machen möchte.

Sie haben beim Samschtig-Jass nicht nur einen bekannten Schiedsrichter, auch am Jass-Tisch nehmen immer wieder berühmte Gäste Platz. In Uster werden das Mundart-Rapper Bligg, Eiskunstläuferin Sarah Meier und Arena-Moderator Jonas Projer sein. Musikalisch für Unterhaltung sorgen wird die derzeit erfolgreichste Schlagerband: Die Paldauer. Haben Sie bei den Einladungen Mitbestimmungsrecht?

Ja, das habe ich tatsächlich. Ich bin nämlich nicht nur Moderator sondern auch Mitglied der Redaktion. Ich kann auch selbst Ideen einbringen.

Können Ihre Gäste alle jassen oder gibt’s vorher noch einen Crash-Kurs?

Es ist gemein. Wenn ich Promis einlade, stellen sich mir zwei Probleme. Erstens müssen sie Zeit und Lust haben. Zweitens müssen sie jassen können. In den letzten Jahren hat sich aber gezeigt, dass immer mehr bereit sind, extra für die Sendung jassen zu lernen. Das schätze ich sehr, weil es schliesslich auch ein grosser Aufwand ist.

Wie gut können Sie eigentlich jassen?

Ich sage den Leuten, die mich das fragen, dass ich Ihnen mein Können beweisen könnte. Aber es gibt eine viel kürzere Art, das herauszufinden. Im Internet gibt es eine Rangliste, mit allen Prominenten, die jemals im Samschtig-Jass mitgemacht haben. Ich halte dort den 11. Platz warm.

Sie waren einmal Gast beim Samschtig-Jass?

Man glaubt es kaum. Aber ja, vor 13 Jahren war ich als Radiomoderator zu Gast bei Monika Fasnacht. Das war, weil ich einen Medienpreis gewonnen habe. Wer hätte zu dieser Zeit gedacht, dass ich einmal so eine wichtige Rolle in der Sendung einnehme.

Unter uns: Wer war bisher ihr spannendster Gast?

Das ist schwierig. Ich habe eher etwas anderes im Kopf, das mich bis heute am meisten berührt hat. Vor einem Jahr, am 26. August 2017 habe ich meine erste Samschtig-Jass-Sendung moderiert. Genau eine Stunde später kam mein Sohn David auf die Welt. Ich werde jetzt ein Leben lang nicht vergessen, wann ich meine erste Sendung moderiert habe.

Zwei VIP-Tickets zu gewinnen und Möglichkeit für Gratis-Tickets



