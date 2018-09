Aggressive Männer und eine nackte Frau

Ein aggressiver Mann wurde kurz vor 20 Uhr am Samstagabend in einer Bar an der Technikumstrasse in Winterthur gemeldet. Beim Eintreffen der Patrouillen der Stadtpolizei war der Unbekannte bereits nicht mehr vor Ort. Die Beamten konnten ihn jedoch wenig später am Neumarkt ausfindig machen, wie die Stadtpolizei mitteilt.

Der 46-jährige Libanese zeigte sich jedoch unkooperativ, war äusserst aggressiv und spuckte die Polizisten nach der Festnahme an. Er wurde verhaftet und wird wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zur Anzeige gebracht.

Nackte Frau auf Fahrbahn

Etwa eine Stunde später erwischte ein Polizist einen Mann in Flagranti, als dieser an einem Schulhaus an der Wülflingerstrasse Schmierereien – sogenannte «Tags» – anbrachte. Der 31-jährige Schweizer wurde festgenommen und wird entsprechend zur Anzeige gebracht.



Kurz nach 23 Uhr meldete dann ein Passant eine nackte Frau an der Wieshofstrasse auf der Fahrbahn. Die ausgerückte Patrouille traf auf eine 17-jährige Polin, die nach übermässigem Drogenkonsum von der Rettungssanität ins Spital gebracht werden musste.

Mit Glasflaschen geworfen



Um 1.30 Uhr wurden die Stadtpolizisten von einem Türsteher an der Unteren Vogelsangstrasse auf einen Mann aufmerksam gemacht, der, nachdem ihm der Eintritt in einen Nachtclub verwehrt worden war, leere Glasflaschen gegen die Türsteher geworfen habe. Als der Täter die Beamten sah, flüchtete er, konnte jedoch nach kurzer Nacheile an der Stadthausstrasse verhaftet werden.

Der 26-jährige Somalier wird sich vor der Staatsanwaltschaft für sein Tun verantworten müssen. Verletzt wurde niemand.

40 Einsätze insgesamt



Wenig später waren die Ordnungshüter erneut an der Unteren Vogelsangstrasse gefordert. Um 2.30 Uhr kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit mindestens fünf beteiligten Männern im Alter zwischen 27 und 37 Jahren. Die genauen Umstände sind laut der Mitteilung noch unklar.



Insgesamt 40 Einsätze mussten die Patrouillen der Stadtpolizei Winterthur im Zeitraum zwischen 18 und 6 Uhr leisten.