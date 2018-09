18-Jährige fliegen mit Volketswiler Gemeindepräsident aus

Eine 30-köpfige Horde von gut gelaunten, motivierten jungen Erwachsenen mit Jahrgang 2000 traf sich am Freitagabend zur traditionellen Jungbürgerfeier. «Auch wenn viele Gemeinden im Kanton diesen Anlass längst aus ihrer Agenda gestrichen haben, halten wir daran fest», sagte Volketswils Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto. Insgesamt waren 145 Volketswiler eingeladen worden.



Wie es sich für einen solchen Anlass gehört, stand an erster Stelle die Wiedersehensfreude mit ehemaligen Schulkameraden. Es gab viel zu erzählen und auszutauschen, über den bisherigen beruflichen Werdegang, über Privates oder über die zahlreichen Tattoos, die teils mit Zustimmung der Eltern bereits vor Erreichung des 18. Geburtstages auf die Haut gestochen worden waren.

Politik interessiert



Fazit beim Lauschen an den Tischen: Die Jungen von heute sind erstens interessiert, keinesfalls oberflächlich und haben gute Manieren. Und sie setzen sich mit einer Vielzahl von Themen auseinander, auch politischen.

«Viele junge Leute lästern gerne über den Staat.» Larissa Fabig

So zum Beispiel Larissa Fabig. Die KV-Auszubildende im dritten Lehrjahr am Notariat sowie Grundbuch- und Konkursamt in Wetzikon brennt darauf, bald den eigenen Stimmzettel ausfüllen zu können. Sie wird am 6. Oktober 18 Jahre alt, setzt sich aber bereits jetzt sehr gerne mit politischen Themen auseinander.

Larissa spielt in ihrer Freizeit Klavier, doch wegen der BMS komme das Musizieren etwas zu kurz. Welcher politischen Partei sie sich anschliessen würde, weiss sie zum heutigen Zeitpunkt nicht. Von der Einladung zur Jungbürgerfeier habe sie sich angesprochen gefühlt. «Viele junge Leute lästern gerne über den Staat. Doch wenn dieser oder die Gemeinde etwas anbietet, sind sie dann doch nicht dabei.»

Spaghettiplausch auf Schiff



Ihr Kollege Remo Rauber, der erst im Dezember 18 Jahre alt wird, freut sich darauf, abstimmen gehen zu dürfen. Der Chemielaborant im dritten Lehrjahr findet die Jungbürgerfeier eine «super Sache». Auch Volki als Wohnort biete einiges, sowohl Naherholung als auch Stadtnähe.



Mit dem Bus wurde die Festschar vom Gemeindehaus Volketswil an die Gestade des Greifensees gefahren. Während der gemütlichen Schifffahrt auf dem Greifensee wartete ein Spaghettiplausch auf die hungrigen Heranwachsenden.

Wegweisende Entscheidungen



Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto freute sich über das Erscheinen der Vertreter mit Jahrgang 2000. In seiner Rede beleuchtete er einige bedeutende Ereignisse im Geburtsjahr der jungen Erwachsenen. Pinto stellte fest, dass der damals prognostizierte Weltuntergang nicht eingetreten sei. Er erinnere sich aber noch an einen kompletten Computerabsturz.



Es seien im Jahr 2000 landesweit einige wegweisende Entscheidungen getroffen worden. Zum Einen seien die bilateralen Verträge ratifiziert worden, zum Anderen habe das Fernsehformat Big Brother Premiere gefeiert. Frankreich sei Fussballeuropameister geworden und in Tschernobyl sei der letzte Reaktor abgestellt worden.

Rechte und Pflichten



18 Jahre alt zu werden bedeute auch Rechte zu erhalten und Pflichten wahrzunehmen, meinte Pinto. «Sie dürfen zudem ans Steuer eines Autos sitzen und können sich politisch und gesellschaftlich aktiv einbringen», führte er aus.



Nach der Schifffahrt ging es zurück nach Volketswil. Jene, die den Ausgang noch verlängern mochten, trafen sich in der Wallberg-Bar wieder. Und auch hier galten klare Regeln: Alkoholkonsum ab 18 Jahren gestattet. (Marcel Vollenweider)