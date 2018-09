Zwei neue Kreisel mitten in Hinwil

Ein Strassenbauprojekt mitten im Zentrum Hinwils und der Kanton steckt dahinter: Da zeichnet sich eine grosse Sache ab. Kein Wunder also, dass am Donnerstagabend gut 150 Zuhörer den Ausführungen der Kantonalen Baudirektion in der Reformierten Kirche Hinwil folgen. Der Moderator der Veranstaltung, Anselm Schwyn, klärt auf, dass Abschnitte der Zürich-, Dürntner- und Bachtelstrasse in «zwei bis drei Jahren» saniert werden müssten. Nun liege das Vorprojekt vor.