Newcomer-Preis für Dübendorfer Bar

Oliver Brand, Inhaber des «My Senses» an der Bahnhofstrasse in Dübendorf, strahlte über beide Ohren: Schon zum dritten Mal wurde die Bar, die erst vor etwas mehr als einem Jahr eröffnet worden ist, ausgezeichnet. Sie ist bei den «Swiss Bar Awards», die am Mittwoch, 12. September, in Zürich verliehen wurden, zur «Best Newcomer Bar 2018» gewählt worden.

Letztes Jahr wurde Brand mit seiner Cocktail-Bar von «Swiss Barguide» bereits in die Liste der 101 besten Bars der Schweiz aufgenommen. Zudem gewann das «My Senses» ebenfalls 2017 den 3. Platz des «Best of Swiss Gastro»-Publikumspreises in der Kategorie «Bar & Lounge».

Der «Swiss Bar Award», der unter anderem auch noch in den Kategorien «Barkeeper of the year» und «Best Barkeeper Talent» vergeben wird, ist laut dem Branchenmagazin Bar News, das die Verleihung organisiert, die renommierteste Auszeichnung der Schweizer Barszene.