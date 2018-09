Eltern und Sportler streiten wegen Spielplatz

Am 19. September wird es an der Gemeindeversammlung Bäretswil hoch zu und her gehen. Dann treffen Gegner und Befürworter eines neuen Spielplatzes aufeinander, um über diesen abzustimmen. Die Fronten sind verhärtet, die Meinungen gemacht. Beide Lager versuchen momentan, so viele Leute wie möglich für die Versammlung zu mobilisieren.