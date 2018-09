«Die Zuschauer können sich auf eine heisse Show freuen»

Auf dem Flugplatz Dübendorf ist die erotische Zirkusshow «Ohlala» von Gregory Knie ab diesem Freitag, dem 14. September, bereits zum siebten Mal zu Gast. Bis zur Vorpremiere, die am Donnerstag über die Bühne ging, hatten die Artisten und Techniker die Show nie ganz durchgezogen. Am Tag zuvor ist gar ein Seil gerissen. Beim Vorfall sei Niemandem etwas passiert. Die Seile wurden ersetzt und haben nun doppelt so dick.