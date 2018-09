«Wir spüren die Folgen des Klimwandels»

Thomas Rohner steigt in sein weisses Werkauto. Der Leiter der Wasserversorgung der Stadt Illnau-Effretikon ist unterwegs zur Eichquelle im Wolfacher ob Illnau. Wie so oft in den letzten Wochen zeigt sich keine einzige Wolke am Himmel. Während nach langer Trockenperiode die Oberländer Wiesen wieder grüner werden, kämpfen die Angestellten der Wasserversorgung weiterhin mit den Folgen des Hitzesommers.

Bei der Quelle angelangt, schliesst Thomas Rohner einen kleinen, unscheinbaren Wasserschacht, eine sogenannte Brunnenstube, auf. Eine Leiter führt circa einen Meter in die Tiefe, wo zwei Rohre aus dem Boden ragen. «Da kommt fast kein Wasser mehr», beschreibt Rohner, was von blossem Auge zu sehen ist.