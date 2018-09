Regionale Open-Air-Kinos ziehen positive Bilanz

Das Kino-Open ist längst ein Klassiker. Diesen Sommer fand bereits die 19. Ausgabe des Open-Air-Kinos am Seequai Pfäffikon statt. Am Erfolgsmodell wurde wenig verändert: Vom 6. bis 14. Juli besuchten knapp 6000 Zuschauer die neun Filme, die am Abend auf der Leinwand vor dem See gezeigt wurden.