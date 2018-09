Bus kollidiert mit Fussgängerin

Beim Bahnhofplatz in Winterthur hat sich am Mittwochmorgen kurz vor 9.45 Uhr ein Unfall ereignet. Ein Bus der Linie 3 Richtung Rosenberg ist gemäss der Stadtpolizei beim Abbiegen in die Stadthausstrasse mit einer 85-jährigen Fussgängerin kollidiert. Die Frau fiel dabei zu Boden und wurde mittelschwer verletzt. Sie musste ins Spital gebracht werden. Der 31-jährige Buschauffeur blieb unverletzt. Die Stadthausstrasse ist noch bis Mittag zwischen dem Bahnhofplatz und der UBS in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Es ist mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.

Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Personen, die Angaben zum geschilderten Unfall auf der Stadthausstrasse machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Winterthur unter der Nummer 052 267 51 52 zu melden.