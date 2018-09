«Angabe zu Stellenausbau ist mit Vorsicht zu geniessen»

Der chinesische Technologie-Konzern Huawei will auf die verstärkte Nachfrage nach Unternehmenskunden-Lösungen aus dem IP- und dem IT-Bereich reagieren. Damit das Wachstum weiter beschleunigt werden kann, plant die Firma mit Schweizer Sitz im Dübendorfer Hochbord-Quartier die Bereiche Verkauf, Kunden-Management und Solution Sales ausbauen. Die Niederlassung in Dübendorf ist einer von drei Huawei-Standorten in der Schweiz.