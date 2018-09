«Wenn sie zu viele Eicheln essen, sterben sie»

Sie winden sich in Baumwipfeln und bewegen sich so schnell, dass man oft nur einen kleinen Blick auf sie werfen kann. Im Herbst verstecken sie ihre Nahrung für den kalten Winter – gegen alle Vermutungen gehören Eicheln aber nicht zum Grundnahrungsmittel der Eichhörnchen.

Diese und weitere Überraschungen werden bald im Naturmuseum Winterthur aufgezeigt. Vom 23. September bis zum 5. Mai wird den Nagern eine Wechselausstellung gewidmet. Die Idee kam von Daniela Zingg, Direktorin des Museums. «Für mich war von Anfang an klar, dass sich meine erste Wechselausstellung als Direktorin um Eichhörnchen drehen wird.» Die Faszination für die kleinen Tiere begleitet die Zoologin schon seit ihrer Studienzeit. «Meine Diplomarbeit habe ich über die Anpassung der Haut des Eichhörnchens an das Kletterverhalten geschrieben.» Nicht nur die flinken Bewegungen beeindrucken Daniela Zingg, sondern auch die hohe Gedächtnisleistung der Tiere: «Es ist erstaunlich, wie sich die Eichhörnchen noch an alle zahlreichen Futterverstecke erinnern können.»

Auch in Altstadtnähe

Nahrung scheint es für die Nagetiere in Winterthur genug zu geben. Im Frühjahr hatte das Naturmuseum im Rahmen des Projekts «Stadtwildtiere» zur Beobachtung und Meldung von Eichhörnchen aufgerufen. Bis August wurden in Winterthur 46 Beobachtungen vermerkt – einige davon auch in Altstadtnähe. «Das ist nicht weiter verwunderlich, den optimalen Lebensraum für diese Tiere gibt es nicht.» Demnach sei es lediglich von Belangen, ob die Tiere an einem Standort über das ganze Jahr hinweg genug Nahrung finden. Entgegen der weitverbreiteten Annahme handelt es sich dabei aber nicht um Eicheln: «Wenn sie zu viel davon essen, sterben sie. Das Hauptnahrungsmittel der Tiere sind Tannzapfensamen.»

Des Weiteren brauchen sie Orte, an denen sie sich verstecken können: «Deshalb haben wir im Eulachpark vermutlich noch keine Tiere gesichtet, die Bäume sind dort noch sehr jung und wahrscheinlich noch nicht hoch genug.» Beim Münzkabinett seien hingegen schon einige gesehen worden. «Dort hat es mehrere Fichten als Futterquelle.» Wenn die Tiere nicht an Hunger sterben, birgt der Verkehr grosse Gefahren. Nach dem Hungertod seien Autounfälle die zweithäufigste Todesursache – noch bevor anderen Tieren.

Welt der Eichhörnchen

An der Ausstellung des Naturmuseums werden nebst dem Verkehr noch weitere Aspekte der Mensch-Tier-Beziehung aufgezeigt – wie die Forschung oder Tierpflege. Das Highlight für Daniela Zingg ist aber etwas anderes: «Wir haben zahlreiche Präparate angefertigt oder ausgeliehen. So können unsere Besucher die Nager genau betrachten, da sie sonst immer in Bewegung sind.» Getötet wurde dafür aber kein Tier. Die meisten präparierten Tiere seien einem Auto zum Opfer gefallen. Die Tierchen sind mehrheitlich auf nachgeahmten Baumstämmen angebracht, welche dem Raum eine gewisse Stimmung verleihen und die Besucher in die Welt des Eichhörnchens mitnehmen sollen. Daniela Zingg freut sich auf die Ausstellung: «Ich hoffe, dass die Besucher miteinander diskutieren können und sich von unseren Inhalten überraschen lassen.»

