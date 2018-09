Sind Bauer Andreas und Manuela ein Paar?

Seit sie in der Sendung «Bauer, ledig, sucht...» auf «3+» mitgemacht hat, wird Manuela aus Wetzikon immer wieder auf der Strasse angesprochen. «Ich bekomme ganz viele Reaktionen», sagt die 49-Jährige, die in Wetzikon den Haustierbetreuungsdienst «Cats and more» betreibt. «Bis jetzt waren alle positiv.»

Natürlich interessiert die Leute vor allem eines brennend: Sind Manuela und Bauer Andreas aus dem Kanton Baselland ein Paar? «Da wird teilweise wild spekuliert», erzählt sie. «Manche sind sicher, dass wir nicht zusammen sind, andere fragen mich, wann ich nun endlich zügle.»

Doch erst in der Sendung vom 27. September wird der aktuelle Beziehungsstatus der beiden aufgelöst. Bis dahin darf Manuela nichts verraten. Das fällt ihr nicht immer einfach. «Ich muss teilweise sehr aufpassen, was ich sage.»

Keine Hauruck-Entscheidungen

Klar ist: Sie wohnt immer noch in Wetzikon. «Ich habe hier mein Geschäft», sagt sie. «Wenn ich mit jemandem zusammenziehe, überlege ich mir das sehr gründlich. Ich bin keine, die Hauruck-Entscheidungen fällt.» Auch die Entscheidung, bei der TV-Sendung mitzumachen, sei erst nach reiflicher Überlegung gefallen. «Ich habe die Sendung schon immer verfolgt», erzählt sie. «Ich habe jeweils gesagt: ‹Wenn ich Single bin und es einen hat, der mir gefällt, würde ich mitmachen›».

Anfang Jahr war es soweit: Manuela sah Bauer Andreas in der TV-Show und meldete sich. «Es war nicht einfach so, dass er mir gefiel», sagt sie. «Andy löste einen regelrechten ‹Wow-Effekt› bei mir aus.»

Sie habe im Leben gelernt, dass man nicht immer warten soll. «Als ich Andreas sah, wusste ich, jetzt oder nie.» Manuela bewarb sich und wurde prompt ausgewählt. Im Mai verbrachte die Wetzikerin eine Woche auf dem Bauernhof von Andreas im Kanton Basel-Land.