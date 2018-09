Meet & Greet mit Nick Mason von Pink Floyd gewinnen!

Nick Mason's Saucerful Of Secrets zelebrieren die Pink-Floyd-Anfänge.

Pink-Floyd-Mitbegründer und Drummer Nick Mason lässt die frühen Alben der Band aufleben. Und dass mit einer Supergroup bestehend aus Bassist Guy Pratt, der in den 1980ern bei Pink Floyd den Job von Roger Waters übernahm. Dazu holt er Blockhead-Gitarrist Lee Harris und Spandau-Ballett-Gitarrist Gary Kemp an Bord und setzt schliesslich Produzent Dom Beken an die Keyboards. Diese Bandformation verleiht den Progressive-Rock-Klassikern überraschendes Feuer. Zu hören: Am Freitag, 21. September 2018 in der Samsung Hall in Dübendorf/Zürich.

Das Ganze nennt er Nick Mason's Saucerful Of Secrets in Anlehnung ans gleichnamige Pink-Floyd-Album Nummer zwei, das heuer seinen 50. Geburtstag feiert. Und er spielt nichts anderes als Pink Floyd. Dabei tut er das, was er womöglich immer schon wollte, aber nie so richtig konnte: Mal richtig abdrücken. Zu diesem Zweck kramt er ausschliesslich Uralt-Floyd-Kompositionen von 1967 bis 1972 aus dem Archiv - insbesondere vom Jubiläumsalbum und dessen Vorgänger «The Piper At The Gates Of Dawn».

Konzertinfo's und Ticketvorverkauf - hier klicken

Züriost verlost in Zusammenarbeit mit der abc Production AG ein Meet & Greet mit Nick Mason für eine Person sowie 2 Tickets für das anschliessende Konzert vom 21. September in der Samsung Hall in Dübendorf/Zürich.

Teilen Sie uns im untenstehenden Formular mit, weshalb Sie Nick Mason treffen möchten.

Teilnahmeschluss: Sonntag, 16. September 2018. Viel Glück!

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.