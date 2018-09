Ein toter Baum für ein Eldorado

Erich Gyr und seine Kollegen sind optimistisch. Der OK-Präsident des Waldtags rechnet damit, dass er am Samstag insgesamt 2’000 Besucher begrüssen kann, die sich für den Wald und dessen Zukunft interessieren. Die Veranstaltung wird in dieser Form zum ersten Mal durchgeführt. Hauptziel sei es, die Menschen aus der Region darüber zu informieren, was Forstwarte, Jäger und Landbesitzer in ihrem Wald alles machen.