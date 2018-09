Diese Änderungen betreffen Neftenbach, Seuzach und Wiesendangen

Seuzach

Das Angebot erweitert hat Stadtbus Winterthur auch in Seuzach. In dieser Gemeinde entfällt künftig die S12. Die S-Bahn wird neu durch die S11 ersetzt. Das hatte eine Umorientierung des Bussystems zur Folge. «Das Grundkonzept ist aber ziemlich ähnlich geblieben», so Niederöst.

«Die Linie ermöglicht den Seuzachern, vom Viertelstundentakt in Winterthur zu profitieren.» Thomas Nideröst, Direktor Stadtbus Winterthur

Die Linie 674 nach Winterthur Bahnhof bleibt im Halbstundentakt bestehen. Abends ist sie aber bis halb 1 Uhr nachts in Betrieb. Am Freitag und Samstag fährt die Linie gar bis 1 Uhr. Thomas Nideröst merkt an: «Die Linie ermöglicht den Seuzachern, vom Viertelstundentakt in Winterthur zu profitieren. Von da aus haben sie immer eine schnelle Verbindung von und nach Zürich.»

Neu endet die Linie 674 ausserdem nicht mehr am Bahnhof Winterthur, sondern führt direkt weiter bis nach Neftenbach und Pfungen. Das sei ein Wunsch der Gemeinden gewesen, erklärt Stefan Gerber. «Der Weg zwischen Schulen und Alterszentren, die Seuzach und Neftenbach gemeinsam betreiben, werden so vereinfacht.»