Claudio Zuccolini kommt Müll sammeln

33 abfallfreie Gebiete gibt es in Illnau-Effretikon, die von sogenannten Paten betreut werden. Sie schauen, dass ein von ihnen selbst gewähltes Gebiet möglichst abfallfrei bleibt. Am Samstag, 15. September, sollen sie dabei Unterstützung erhalten: Die Stadt lädt die Illnau-Effretiker Bevölkerung von 10 bis 12 Uhr zum Clean-Up-Day der IG für eine saubere Umwelt (Igsu). Treffpunkt ist das Moosburgareal in Effretikon. Der Anlass hat auch zum Ziel, die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass Abfalleimer und Papierkörbe zum Benützen da sind, wie es in einer Mitteilung der Stadt heisst.

Dort werden zwei bekannte Gesichter zu sehen sein: Der Maurmer Komiker Claudio Zuccolini ist als Schirmherr der der Igsu vor Ort und hilft beim Aufräumen. Weitere Botschafter der Igsu folgen ihm gemäss der Mitteilung am Samstag nach Illnau-Effretikon. Und als Vertreter der Stadt wird Max Binder beim «Fötzelen» mithelfen. Der Alt Nationalrat und Stadtrat war 2006 als damaliger Ressortvorstand Mitinitiant der abfallfreien Zonen.