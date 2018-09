Weisse Ballons auf dem Neumarkt zum Gedenken

180 Ballons sind an diesem Freitagmittag gegen 12.45 Uhr auf dem Neumarkt in Winterthur in den Himmel gestiegen. Mit dieser Aktion wollte der Suizidrapport Winterthur den im letzten Jahr durch Suizid verstorbenen Menschen im Kanton Zürich gedenken (wir berichteten).

«Über Suizidalität zu sprechen ist wichtig», so Anne Guddal vom Suizidrapport Winterthur. Zum heutigen Internationalen Suizidpräventionstag habe man mit einer Standaktion in der Altstadt deshalb reagieren wollen. «Unser Ziel ist es, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, sie für die Thematik zu sensibilisieren und sie über die zahlreichen Hilfsangebote zu informieren.»

Dass die Suizidrate in der Schweiz rückläufig sei, führt Anne Guddal auch auf eine vermehrte und erfolgreiche Prävention zurück. Auch das Engagement des Kantons Zürich betreffend Präventionsmassnahmen sowie die Einschränkung der Suizidmittel würden zu dieser Entwicklung beitragen.