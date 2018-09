Sanierung des Oberland Märts verzögert sich

Die Erarbeitung des Baugesuchs für den Neubau des Oberland Märts nimmt mehr Zeit als ursprünglich geplant in Anspruch. Dies aufgrund der Prüfung einer weiteren Projektvariante, wie die Migros in einer Mitteilung schreibt. Dadurch verzögere sich die Baueingabe für den Oberland Märt und in der Folge auch diejenige diejenige für das geplante Provisorium auf dem Areal Färberwisen.