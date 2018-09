Noah Affolter aus Wernetshausen ist Schützenkönig

Von den 4068 Jugendlichen, die am Wochenende und am Montagmorgen am Knabenschiessen in Zürich teilgenommen haben, hat sich ein Oberländer durchgesetzt: Als einziger Knabe, der noch im Rennen war, gewann Noah Affolter aus Wernetshausen mit 31 Punkten. Der 16-Jährige absolviert eine Lehre als Polymechaniker und befindet sich derzeit im zweiten Lehrjahr. In seiner Freizeit schiesst er bei den Jungschützen der Schützengesellschaft Betzholz.