Mut, Können und viel Spass

Das war ein Treiben frühmorgens auf der grossen Wiese in Wila. Zwischen grossen Pferdeanhängern wurden Ponys geputzt und bandagiert, die Mähnen geflochten und die schönsten Satteldecken aufgelegt. Ponys in allen Grössen, Farben und Rassen wurden liebevoll herausgeputzt. Die Nervosität und Hektik bei den vielen jungen ReiterInnen war gross. Viele starteten das erste Mal an einem solchen Turnier und hatten sich lange darauf vorbereitet und trainiert.

Präzision und Beweglichkeit war gefragt