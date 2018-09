Musik zum Sehen

Die Meistbewunderten am Open-Air-Konzert vom Samstag zum 25-Jahr-Jubiläum des Gehörlosendorfes in Turbenthal waren die Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Denn sie übersetzten nicht nur Reden und Liedtexte, sondern auch die ge­spielte Musik mit ihrem vollen körperlichen und mimischen Einsatz. Auch die Begrüssung, ­die Tatjana Binggeli, Präsidentin des Schweizerischern Gehörlosenbunds (SGB-FSS ) in Gebärdensprache hielt, wurde übertragen, diesmal in gesprochene Sprache für die Hörenden.

Musikalische Prominenz