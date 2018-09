«Musik gab mir einen Boden»

Auf dem Rad seines Rollstuhls prangt gross eine Gitarre, die von Musiknoten umgeben ist. Als Massimo Schilling von seinem Zimmer in die Cafeteria des Wagerenhofs herüberrollt, rufen ihm viele zu «Hoi Massimo». Obwohl seine Stimme leise ist ­­- man merkt, dass der Krebs ihm die Kraft nimmt - lässt er keinen Gruss unerwidert. «Ich will, dass die Leute von mir vor allem meine offene Art in Erinnerung behalten», sagt Massimo, dem das «Du» sehr wichtig ist.