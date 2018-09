Kantonsräte wollen Landwirtschaft retten

«Das Vollzugszentrum Bachtel muss seinen Kernauftrag erfüllen können.» Diese Überschrift steht über dem Postulat, das die drei Kantonsräte Daniel Sommer (EVP, Affoltern a. A.), Beat Monhart (EVP, Gossau) und Peter Häni (EDU, Bauma) am Montag beim Regierungsrat eingereicht haben. Der Titel des Vorstosses legt nahe: Die drei Politiker sind der Meinung, das vor einigen Wochen vom Kantonsrat genehmigte Bauprojekt fürs Vollzugszentrum stehe diesem Kernauftrag im Weg.

Im Postulat fordern die drei Räte vier konkrete Massnahmen. Diese sind:

Der landwirtschaftliche Bereich soll mindestens im bereits jetzt schon bestehenden Umfang ganzjährig weitergeführt werden. Die Tierhaltung soll auch künftig nach Bio-Kriterien geführt werden. Der Entscheid für die Pelletheizung wird zugunsten einer Schnitzelholzheizung rückgängig gemacht. Das Bauprojekt soll von einer bislang nicht involvierten Fachperson im Hinblick auf geeignete und erfolgsbringende Beschäftigungsmöglichkeiten durchleuchtet werden.

In der Begründung schreiben die drei Räte von Ungereimtheiten, die während der Ratsdebatte zum Bauprojekt aufgetaucht seien. «Ganz offensichtlich wurden bei den Einsparungen im Bauprojekt die Gewährleistung von optimalen Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Kernauftrages dieser Einrichtung viel zu wenig gewichtet», so der Postulatstext. Einsparungen müssten möglich sein, ohne ausgerechnet die wertvollsten Beschäftigungsbereiche derart massiv zu beschneiden. Die Postulanten sprechen damit auf die Aussicht an, dass sämtliche Landwirtschaftsgebäude im Vollzugszentrum abgerissen und nicht ersetzt werden.

Sommer forderte schon in der Debatte eine andere Heizung

Gerade die Arbeitsplätze in der Landwirtschaft, in der Holz- und Waldwirtschaft sowie im Garten hätten zentrale Bedeutung für eine sinnstiftende Beschäftigung und beinhalteten eine grosse therapeutische Wirkung. Daniel Sommer unterstrich schon in seinem Votum während der Ratsdebatte bezüglich Heizung: «Eine Schnitzel- oder Stückholzheizung würde dem Betriebskonzept des Zentrums weit mehr entsprechen.» Pellets seien zwar ein effizienter Brennstoff, müssten jedoch fast immer von weit herangekarrt werden. «Effizienz in Ehren, aber es gibt auch eine Effizienz bei der Arbeitsbeschaffung. Und die ist bei niederschwelliger Handarbeit in Feld, Wald, Hof und Garten nun mal gegeben.» Sommer ist der Meinung, das Heizholz könnten die Insassen des Zentrums selber beschaffen und verarbeiten, was eine positive Wirkung für die Häftlinge hätte.

Noch ausgeprägter sieht er diese Wirkung im Umgang mit Tieren. «Gerade diesbezüglich gibt uns die Kommission für Planung und Bau des Kantonsrats oder die Direktion noch mehr Rätsel auf.» Denn: Die Viehhaltung dürfte dem Bauprojekt ebenfalls zum Opfer fallen. «Ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss, dass Sparziele nur dadurch erreicht werden können, indem man die Landwirtschaft aufgibt?» Und er fragt weiter: «Warum hat sich hier niemand in der Kommission ernsthaft gegen die Streichung der Landwirtschaft gewehrt? Sitzen in dieser nur noch Schreibtisch-Akrobaten oder Totspar-Techniker? Und wo sind eigentlich all die glühenden Bauernvertreter geblieben, die sonst bei jeder kleinsten Beschneidung ihres Berufsstandes laut aufheulen?»

SVP sprang ab

Sommer sagt, dass sich die Unterzeichner des Vorstosses bewusst sind, dass es sehr schwer werden düfte, die Verantwortlichen in der Umsetzung des Projektes zu einem Umdenken zu bewegen. «Dennoch wollen wir es nicht einfach hinnehmen, dass mit den vorgeschlagenen Massnahmen beim Umbau und der Erweiterung des Vollzugszentrums wertvolle Beschäftigungsplätze derart leichtfertig aufgegeben werden.» Beim Vorstoss sei zunächst übrigens auch die SVP mit an Bord gewesen – damit wäre es den Postulanten möglich gewesen, zu diesem Geschäft die Dringlichkeit zu verlangen. «Leider hat die SVP-Fraktion kalte Füsse bekommen und sich wieder zurückgezogen.»

Weshalb dem so ist, kann Sommer nicht beurteilen. Jedenfalls habe der Regierungsrat nun drei Monate statt fünf Wochen Zeit, um sich zu einer allfälligen Annahme oder Ablehnung des Postulates zu äussern. «Ein neues Landwirtschaftskonzept wird derzeit ohnehin erarbeitet. Unklar ist einfach, wie weit dieses schon ist», sagt Sommer. Die Auskünfte dazu seien widersprüchlich. «Wir hoffen, dass die drei Monate genügen, um mit unserem Postulat noch Einfluss nehmen zu können. Wenn sich der Regierungsrat jedoch weigert, den Vorstoss anzunehmen und im Rat die nötigen Stimmen zur Überweisung nicht zu Stande kommen, rutscht das Thema weit nach hinten auf der Traktandenliste.»