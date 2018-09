Diese Woche messen sich an den Swiss Skills Berufsmeisterschaften in Bern die Besten der Besten der Schweizer Lehrberufe. Einer davon ist der Rütner Fabian Murer. Letztes Jahr hat er die Lehre zum Motorgerätemechaniker EFZ abgeschlossen, mit der Note 5,3.

Vier Jahre dauert die Ausbildung zum Motorgerätemechaniker EFZ. «Das ist heute aber fast zu wenig», findet Murer. Weil die moderne Technik immer mehr Elektronik beinhalte, steige auch die Dichte des Ausbildungs-Lehrplans. Trotzdem schloss der 20-Jährige als einer der 30 Besten seines Fachs ab, schweizweit.

«Ich mag Herausforderungen.» Fabian Murer, Motorgerätemechaniker

Vom 12. bis 16. September wird er sich nun dem direkten Vergleich mit 14 seiner Berufskollegen – aus den Bereichen Landmaschinen- und Baumaschinenmechaniker – aus der ganzen Schweiz stellen. «Ich freue mich auf die Challenge», sagt der 20-Jährige dazu.

Im direkten Wettbewerb messen

Von seinem damaligen Lehrmeister bei der Wetziker Züko AG habe er das erste Mal von den Berufsmeisterschaften gehört. «Das wäre noch lässig», fand er. Der Wettbewerb, das Sich-Messen mit anderen gefällt ihm. «Ich mag Herausforderungen», sagt Murer, «und an den Berufsmeisterschaften kann ich mich direkt mit anderen vergleichen und herausfinden, wer besser ist.»

Dazu wird Murer ausreichend Zeit haben, in Bern muss er sich gleich in fünf Disziplinen durchsetzen: mechanische Antriebe, Motoren, Elektrik, Hydraulik und an einem Überraschungsposten. An jedem der vier Wettbewerbstage muss Mechaniker Murer während zwei Stunden an einem themenspezifischen Problem arbeiten.

Besonders gute Chancen rechnet er sich dabei bei der Elektrik und der Hydraulik aus: «In diesen Disziplinen war ich schon an der Lehrabschlussprüfung (LAP) gut, und ich mag sie auch am liebsten.» Speziell üben will er noch seine Fähigkeiten im Bereich mechanische Antriebe. «Das haben wir bei uns im Geschäft nicht so oft», sagt Murer.

Gewissenhafte Vorbereitung

Um sich auf die Berufsmeisterschaften vorzubereiten, folgt der 20-Jährige konsequent seinem selbsterstellten Lernplan. Ob er dafür Zeit haben würde, stand allerdings nicht immer fest, denn: Murer absolviert momentan die Rekrutenschule als Panzersappeur. Das Militär hat ihm aber glücklicherweise Urlaub erteilt.

So geht er jeden Samstag in sein ehemaliges Lehrgeschäft, das ihn nach der LAP als Mechaniker übernommen hat, um dort zu üben – sowohl praktisch als auch theoretisch.

«Da sind Hunderte Teile und ich muss das richtige finden.»

«Wir haben einige alte Motoren in unserem Geschäft, die wir irgendwo ausgebaut haben», erzählt Murer, «an diesen kann ich super rumschrauben.» Hat er keine Übungsstücke zur Hand, wie etwa für den Mechanik-Teil der Berufsmeisterschaften, vertieft sich Murer in Pläne. «Da versuche ich, mir möglichst viel Theoriewissen anzueignen.»

Das Abtauchen in Schaltpläne und Schemas liegt dem Mechaniker. Vor allem für neuere Motoren, die zunehmend mehr Elektronik beinhalten, ist das von Vorteil. «Da sind dann Hunderte Teile und ich muss das richtige finden», sagt Murer in einem fast schwärmerischen Tonfall. «Ist es nicht das erste, dann vielleicht das zweite oder dritte. Dieses systematische Arbeiten liegt mir.»

«Der Ehrgeiz ist da»

Aller Zuversicht zum Trotz, wagt Murer keine Vorhersage auf sein Abschneiden an den Berufsmeisterschaften. «Es wäre natürlich cool, würde ich auf einem der vorderen Ränge abschliessen», so der Motorgerätemechaniker, «der Ehrgeiz ist da. Es macht mich schliesslich selbst glücklich, wenn ich es schaffe ein verzwicktes Problem zu lösen.»

«Ich will einfach mein Bestes geben.»

Ein bestimmtes Ziel habe er sich allerdings nicht gesetzt, das wäre sonst unnötig viel Druck. «Ich will einfach mein Bestes geben», so Murer. Mit dieser Einstellung geht er auch seine berufliche Zukunft an.

Erst mal, so Murer, wolle er die Rekrutenschule abschliessen, die er momentan absolviert. Danach will er erst ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln, um sich anschliessend weiterzubilden. «Ich mag die Abwechslung in meinem Job», sagt er. Vielleicht ziehe es ihn in Richtung Ingenieur-Studium, vielleicht zur Fahrzeugentwicklung. Hauptsache, es wird ihm nicht langweilig.