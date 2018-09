Dabei sein, ist nicht alles. Cosmas Elmer ist Gipser-Trockenbauer und ehrgeizig. Er geht an die Berufs-Schweizermeisterschaft, um zu gewinnen. Elmer wohnt in Wetzikon und arbeitet für die Fritz Grob AG in Egg. Auf die Frage, woher er diesen enormen Siegeswillen nimmt, erzählt er von einer schwierigen Zeit in seinem Leben.

Während sechs Monaten konnte er wegen Herzproblemen nicht arbeiten und musste von Arzt zu Arzt hetzen. Als er den Bescheid erhielt, dass es mit seinem Herz wieder gut würde, kam beinahe zeitgleich die Einladung für die «Swiss Skills» in Bern. Diese Fügung des Lebens treibt ihn an: «Ich bin bis in die Zehenspitzen motiviert, diesen Wettbewerb zu gewinnen», sagt Elmer.

Weltmeisterschaften als Ziel

Qualifiziert hat er sich dank eines 4,9 Notenschnitts an der LAP. Jetzt bereitet er sich für den Freestyle-Teil des Wettbewerbs vor. «Dort kann ich selber planen und bestimmen, was auf die Wand kommt.» Als Gipser-Trockenbauer macht Elmer aus Rohbauten wohnliche Gebäude, indem er eine schützende und zugleich schmückende Oberfläche anbringt. Sein Traum ist es, sich für die «World Skills» in Kasan (Russland) zu qualifizieren und sich mit den Besten seines Berufs zu messen.

Das sind die Swiss Skills



Rund tausend junge Talente aus 75 Berufen messen sich vom 12. bis 16. September an den zentralen Berufsmeisterschaften in Bern. Im Messe- und Ausstellungsgelände Bernexpo werden gemäss Veranstalter über 120‘000 Besucher erwartet. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen je nach Berufszweig die Schweiz an den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2019 in Russland vertreten.



Die jungen Berufsleute messen sich in altehrwürdigen Berufen wie Hufschmied, Spengler und Winzer. In eher moderneren Berufen präsentieren sich Mediamatiker oder ICT-Fachleute. Alleine aus dem Kanton Zürich treten 70 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an. Die Gewinner und Gewinnerinnen dürfen sich dabei aber nicht nur auf die Goldmedaillen freuen. Gemäss Roland Hirsbrunner, Pressesprecher der SwissSkills, habe eine Studie gezeigt, dass ein Sieg an den Berufsmeisterschaften für einen Karriereschub sorgt.



Liveübertragung auf SRF 1



Die SRG berichtet die ganze Woche auf ihren Radio-, TV- und Onlinekanälen in allen Landesregionen zum Thema. Höhepunkt werden eine neunstündige Liveübertragung am letzten Wettkampftag, Samstag, 15. September 2018, auf SRF 1, sein.