Huawei schafft neue Arbeitsplätze in Dübendorf

Huawei schafft am Standort Dübendorf neue Arbeitsplätze. So will der chinesische Technologie-Konzern auf die verstärkte Nachfrage nach Enterprise Lösungen aus dem IP- und dem IT-Bereich reagieren.

Damit das Wachstum weiter beschleunigt werden kann, will die Firma mit Schweizer Sitz an im Dübendorfer Hochbord-Quartier die Bereiche Sales, Account Management und Solution Sales ausbauen. Die Niederlassung an der Zürichstrasse ist einer von drei Huawei-Standorten in der Schweiz.

Kein zusätzliches Gebäude nötig

Gemäss Huawei Schweiz sollen noch dieses Jahr 50 Prozent neue Stellen und in den Folgejahren 30 Prozent geschaffen werden. Der Grossteil davon werde in Dübendorf angestellt, teilt der Konzern mit. Genaue Zahlen heruntergebrochen auf einzelne Geschäftsbereiche oder Standorte gibt Huawei jedoch noch nicht bekannt.

Aktuell sind am Standort Dübendorf über 200 Mitarbeiter tätig. Für den Stellenausbau werde das bestehende Gebäude genutzt. Eine zusätzliche Lokalität sei nicht nötig. «Wir nutzen die vorhandenen freien Flächen», sagt Huawei-Sprecher Axel Menning.