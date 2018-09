Hohe Erwartungen an sich selbst

Der 19-jährige Ustermer Stefan Beerstecher tritt in der Kategorie Gemüsegärtner bei den SwissSkills an. Da es das erste Mal ist, dass sich Gemüsegärtner an den Swiss Skills messen können, musste er keine Qualifikation durchlaufen. Stefan nimmt teil, um sein Können unter Beweis zu stellen und die Bekanntheit seines Wunschberufs zu steigern.

Ein Gemüsegärtner haltet weder Tiere noch baut er Getreide an, sondern spezialisiert sich ausschliesslich auf Gemüse. Dieses Handwerk wurde Stefan in die Wiege gelegt: Seine Eltern führen einen Gemüsebetrieb in vierter Generation. Bei der Berufswahl sei er jedoch nicht unter Druck gesetzt worden, ihm gefalle die Vielfalt der Tätigkeit, die alles vom Setzen der Pflanzen über das Wässern und Düngen bis hin zur Ernte beinhaltet.

Gemüsebau in anderen Ländern

In den nächsten Jahren möchte er sich aber weiterbilden. Stefan macht einen Sprachaufenthalt in England und anschliessend einige Auslandaufenthalte, um zu erleben, wie Gemüseanbau in anderen Ländern praktiziert wird.

Im Moment konzentriert er sich aber auf die Swiss Skills. Zum Pflügen und Ernten, das nicht in der Halle in Bern ausgetragen werden kann, musste er bereits antreten. Er reist mit einem guten Gefühl und hohen Erwartungen in die Hauptstadt. (Joel Probst)

Das sind die Swiss Skills



Rund tausend junge Talente aus 75 Berufen messen sich vom 12. bis 16. September an den zentralen Berufsmeisterschaften in Bern. Im Messe- und Ausstellungsgelände Bernexpo werden gemäss Veranstalter über 120‘000 Besucher erwartet. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen je nach Berufszweig die Schweiz an den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2019 in Russland vertreten.



Die jungen Berufsleute messen sich in altehrwürdigen Berufen wie Hufschmied, Spengler und Winzer. In eher moderneren Berufen präsentieren sich Mediamatiker oder ICT-Fachleute. Alleine aus dem Kanton Zürich treten 70 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an. Die Gewinner und Gewinnerinnen dürfen sich dabei aber nicht nur auf die Goldmedaillen freuen. Gemäss Roland Hirsbrunner, Pressesprecher der SwissSkills, habe eine Studie gezeigt, dass ein Sieg an den Berufsmeisterschaften für einen Karriereschub sorgt.



Liveübertragung auf SRF 1



Die SRG berichtet die ganze Woche auf ihren Radio-, TV- und Onlinekanälen in allen Landesregionen zum Thema. Höhepunkt werden eine neunstündige Liveübertragung am letzten Wettkampftag, Samstag, 15. September 2018, auf SRF 1, sein.