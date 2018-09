Grüngut kommt Ustermer teurer zu stehen

Verursacherprinzip heisst das Zauberwort in der nationalen und kantonalen Abfallentsorgung. Auch die Stadt Uster richtet sich mit ihrem neuen Gebührenmodell an diese Vorgaben. Allerdings brauchte der alte Stadtrat für diesen Schritt einen kleinen Anstoss des Preisüberwachers (siehe Box). Neu werden die Grundgebühren für die Müllentsorgung nicht mehr wie bisher pauschal pro Wohnung, sondern pro erwachsene Person erhoben, wie die Stadt in einem Schreiben mitteilt. Zusätzlich wird mit dem neuen Tarif zwischen Wohnung und Einfamilienhaus unterschieden.