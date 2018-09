Gewitter in Italien sind schöner

Diesen Sommer verabschiedete ich mich von meinem Freundeskreis. Nein, ich verlasse Rom nicht. Meine Freunde verlassen Rom, jedenfalls die allermeisten, die Zugewanderten. Sie haben mich in den letzten Jahren begleitet und mittlerweile begriffen, dass es für sie hier nicht weitergeht. Es gab bereits eine solche Abschiedswelle, als ich die Universität abschloss und meine Studienfreunde in alle Himmelsrichtungen davonflogen – ich war die einzige mit der verbissenen Überzeugung, es in Italien sowohl beruflich wie auch privat zu schaffen.

Jahre später verdiene ich einen italienischen Durchschnittslohn damit, für ein Start-up-Unternehmen das Konzept, Hotelzimmer für wenige Stunden zu verkaufen als neuen Trend zu propagieren anstatt..., na ja, das, für was Stundenhotels eben bekannt sind. Ich verstehe italienische Männer und überhaupt die ganze Mentalität weniger als je zuvor, und diesen verdammten italienischen Konjunktiv kann ich immer noch nicht. Der Gedanke daran, dass ich meinen Roller verkaufen müsste ist manchmal das einzige, was mich hier hält.

Niemand sieht seine Zukunft in Italien

Komisch, wie man in ein fremdes Land auswandert, um etwas anderes zu erleben und dann trotzdem nach Gleichem sucht. Dieses Gleiche repräsentieren andere ausgewanderte Freigeister mit gleichem Hintergrund und gleicher Motivation. Was jedoch ganz besonders verbündet: Gleiche Probleme mit der italienischen Bürokratie, Mentalität, Arbeitsweise, dem Humor. Sie alle erinnern mich an mich selber bevor ich nach Italien kam, als ich wie ein Nomade herumirrte ohne Destination und ohne zu wissen, was ich denn überhaupt suchte. Deshalb hatte ich nach fünf Jahren einen Freundeskreis so international wie ein UN-Komitee, nur eben mit einem Haken: Dass niemand seine Zukunft in Italien sieht.

Es dauerte lange, bis ich die initiale Phase der freundlichen Oberflächlichkeit mit echten Italienern durchbrechen konnte. Bis heute kann ich meine italienischen Freunde an einer Hand abzählen. Aber genau sie sind es, die mir nun eine andere Seite Roms zeigen. Das fängt nur schon beim Essen an: Fünf Jahre lang habe ich mich darüber beklagt, dass in Rom keine internationale Küche existiert, und dann bringt mich Davide in ein venezolanisches Restaurant und ich esse die authentischsten Arepas seit meiner Reise nach Südamerika.

Integration mit Eingeweiden

Ein anderes Mal bin ich mutig genug, ein Mix aus Herz, Lunge, Leber und anderen Eingeweiden eines Lamms zu essen – Coratella, ein typisch römisches Gericht, an das sich anscheinend nur echte Römer heranwagen. Vielleicht ist dies eine Chance, Rom endlich aus ihrer Sicht kennen zu lernen, und nicht aus der eines Einwanderers.

Ich weiss immer noch nicht was ich suche aber ich kann mir vorstellen, es in Italien zu finden. Und auch wenn gerade alles frustrierend ist und überhaupt keinen Sinn macht, wie so oft in diesem Land, weiss ich, dass mich Regen und Gewitter in der Schweiz deprimieren. In Italien aber sind sie wunderschön. Und das reicht.